Ведущая Соломия Витвицкая обратилась к россиянам: "Мы будем бороться, а ваши солдаты будут здесь погибать"

Ведущая Соломия Витвицкая обратилась к россиянам: "Мы будем бороться, а ваши солдаты будут здесь погибать"

Ведущая "1+1" Соломия Витвицкая обратилась к россиянам с просьбой остановить ужасного правителя России.

На YouTube-канале "Скажи россиянам правду", который был создан специально для россиян и в котором известные украинцы публикуют свои видео и обращения к россиянам уже 35,8 тысяч подписчиков.

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая тоже присоединилась к тем, кто уже успел записать свои обращения. В своем видео Соля сказала россиянам: "Если вы думаете, что вас это не касается и вы ничего не можете сделать, это не так. У нас сейчас обычные мирные люди выходят на площади и выгоняют обычных русских солдат. Потому что нас не надо спасать. Мы независимое государство, мы выбрали другой путь, путь не диктатуры, не пропаганды и не цензуры. Мы пошли в другую сторону. И вы нас не отпускаете, ваш карлик, ваше правительство нас не отпускает. Мы будем бороться, ваши солдаты будут здесь погибать, не только русские, а и белорусские, которые все войдут на украинскую землю", - заявила Витвицкая.

Телеведущая также отметила, что всегда есть возможность проверить информацию, но, если россиянам проще верить их пропаганде, это просто их выбор.

Свои видео на этом канале также опубликовали Катя Осадчая, Потап, Маша Ефросинина, Лилия Подкопаева, Джамала и многие другие.

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