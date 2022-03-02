Ведущая Соломия Витвицкая обратилась к россиянам: "Мы будем бороться, а ваши солдаты будут здесь погибать"

Ведущая "1+1" Соломия Витвицкая обратилась к россиянам с просьбой остановить ужасного правителя России.
На YouTube-канале "Скажи россиянам правду", который был создан специально для россиян и в котором известные украинцы публикуют свои видео и обращения к россиянам уже 35,8 тысяч подписчиков.
Ведущая ТСН Соломия Витвицкая тоже присоединилась к тем, кто уже успел записать свои обращения. В своем видео Соля сказала россиянам: "Если вы думаете, что вас это не касается и вы ничего не можете сделать, это не так. У нас сейчас обычные мирные люди выходят на площади и выгоняют обычных русских солдат. Потому что нас не надо спасать. Мы независимое государство, мы выбрали другой путь, путь не диктатуры, не пропаганды и не цензуры. Мы пошли в другую сторону. И вы нас не отпускаете, ваш карлик, ваше правительство нас не отпускает. Мы будем бороться, ваши солдаты будут здесь погибать, не только русские, а и белорусские, которые все войдут на украинскую землю", - заявила Витвицкая.
Телеведущая также отметила, что всегда есть возможность проверить информацию, но, если россиянам проще верить их пропаганде, это просто их выбор.
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