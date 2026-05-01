Ведущие на кинособытии: Людмила Барбир в шоколадном костюме, Наталья Островская — в корсете с декольте
Телеведущие пришли посмотреть сиквел культовой истории о мире моды, амбиций и безупречного стиля.
Ведущая утреннего проекта "Сніданок з 1+1" Людмила Барбир и ведущая ТСН Наталья Островская посетили премьеру фильма "Дьявол носит Прада 2", которая состоялась в кинотеатре "Оскар" в Киеве. Телеведущие продемонстрировали на ивенте стильные образы.
Людмила появилась в костюме шоколадного оттенка от бренда VOVK, который состоял из жакета оверсайз и брюк свободного кроя, в нежно-розовой рубашке с галстуком-завязками от "Всі. Свої" и в черной обуви.
Аутфит звезда дополнила красивой укладкой, нежным макияжем и длинными серьгами с разноцветными камнями.
На Наталье был эффектный черный бархатный корсет с глубоким декольте и золотой брошью от бренда Misstic, который она скомбинировала с черными широкими брюками, черными оперными перчатками и золотыми туфлями на шпильках.
Ведущая сделала прическу с локонами, макияж с акцентом на глазах и украсила шею золотой цепочкой с подвеской-крестиком.
Напомним, премьерный показ "Дьявол носит Прада 2" посетило немало знаменитостей: Ольга Сумская, Ксения Мишина, Елена Светлицкая, Наталка Денисенко, Григорий и Кристина Решетники, Александр Шовковский, MELOVIN, Николас Карма и другие.
Сиквел "Дьявол носит Прада" уже в украинском прокате.