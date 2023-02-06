Ведущий "Грэмми" пошутил во время церемонии о пенисе принца Гарри, а Джей Ло оценила шутку

Мемуары принца Гарри так "знамениты", что их обсуждали даже на прошедшей минувшей ночью 65-й церемонии вручения премии "Грэмми".

Ведущий церемонии Тревор Ноа пошутил над разоблачающим отрывком из мемуаров герцога Сассекского "Запасной", где Гарри рассказал, как он едва ли не обморозил свой пенис.

Тревор Ноа / Фото: Associated Press

Когда Ноа представлял Джеймса Кордена, он указал на отрывок из книги, где принц Гарри рассказал, что получил обморожение во время благотворительной поездки на Северный полюс в 2011 году.

"Джеймс Корден - 12-кратный обладатель премии "Эмми" и ведущий The Late Late Show", - начал Ноа. "Он также является живым доказательством того, что мужчина может переехать из Лондона в Лос-Анджелес и не рассказывать всем о своем обмороженном пенисе", - пошутил ведущий, пишет People. Рядом с ним сидела Дженнифер Лопес, которая засмеялась, похоже, оценив шутку.

Тревор Ноа и Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри подробно описал эту историю в своей дебютной книге, рассказав, что во время благотворительного мероприятия в Арктике в марте 2011 года обморозил свой интимный орган. А перед следующей такой поездкой поделился этой информацией со своим близким другом, который преподнес Гарри подарок – специальную подушку для пениса, чтобы защитить его от обморожения. Во второй поход Гарри ходил в 2013 году.

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