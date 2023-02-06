Ведущий "Грэмми" пошутил во время церемонии о пенисе принца Гарри, а Джей Ло оценила шутку

Мемуары принца Гарри так "знамениты", что их обсуждали даже на прошедшей минувшей ночью 65-й церемонии вручения премии "Грэмми".
Ведущий церемонии Тревор Ноа пошутил над разоблачающим отрывком из мемуаров герцога Сассекского "Запасной", где Гарри рассказал, как он едва ли не обморозил свой пенис.
Когда Ноа представлял Джеймса Кордена, он указал на отрывок из книги, где принц Гарри рассказал, что получил обморожение во время благотворительной поездки на Северный полюс в 2011 году.
"Джеймс Корден - 12-кратный обладатель премии "Эмми" и ведущий The Late Late Show", - начал Ноа. "Он также является живым доказательством того, что мужчина может переехать из Лондона в Лос-Анджелес и не рассказывать всем о своем обмороженном пенисе", - пошутил ведущий, пишет People. Рядом с ним сидела Дженнифер Лопес, которая засмеялась, похоже, оценив шутку.
Напомним, принц Гарри подробно описал эту историю в своей дебютной книге, рассказав, что во время благотворительного мероприятия в Арктике в марте 2011 года обморозил свой интимный орган. А перед следующей такой поездкой поделился этой информацией со своим близким другом, который преподнес Гарри подарок – специальную подушку для пениса, чтобы защитить его от обморожения. Во второй поход Гарри ходил в 2013 году.
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