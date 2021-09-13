Великолепная: Джессика Честейн элегантным платьем подчеркнула сексуальную фигуру

44-летняя актриса продемонстрировала эффектный аутфит на кинофестивале в Торонто.

На днях Джессика Честейн посетила Международный кинофестиваль в Торонто. Там она представила фильм "Прощенный".

На красной дорожке звезда появилась в элегантном аутфите. На ней было черное платье с пикантным декольте, верх которого был расшит бисером и пайетками, с кружевной отделкой на подоле. Наряд идеально подчеркнул ее сексуальную фигуру "песочные часы".

Джессика Честейн / Associated Press

Джессика Честейн / Associated Press

Ей сделали укладку с аккуратными локонами и вечерний макияж с акцентом на глазах с медно-графитовыми дымчатыми тенями.

Джессика Честейн / Associated Press

Честейн решила отказаться от аксессуаров, чтобы не отвлекать внимания от красивого наряда.

Джессика Честейн / Associated Press

Не менее эффектным был ее лук на Венецианском кинофестивале. Там актриса блистала в полупрозрачном платье-бюстье от Atelier Versace с россыпью стразов и с разрезом сзади. В нем Джессика выглядела просто великолепно. Аутфит звезда дополнила красными босоножками на высокой платформе и шпильке.

Джессика Честейн / Associated Press

Джессика Честейн / Associated Press

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