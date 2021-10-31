Велопрогулка по Берлину: Катя Осадчая показала, как провела уикенд

Катя Осадчая провела выходные в Берлине и показала подписчикам, чем занималась.

Ведущая опубликовала несколько снимков, а также рассказала, чем занималась и с кем там проводила время.

"Сливаюсь с Берлином ❤️ короткая, но вдохновляющая поездка. Строю план на будущее ‍♀️ и готовлюсь смотреть сегодня "Светскую жизнь" в 18:30, встречаемся у телевизоров ", - написала Осадчая под фото.

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Одета Катя в бежевую удлиненную куртку и широкие синие джинсы, а обута была в белые кроссовки. За плечами у Кати рюкзак, волосы собраны в хвост, а на лице традиционно нет макияжа. Осадчая не стесняется предстать перед публикой без майк-апа и смело показывает лицо без косметики.

На других снимках Катя запечатлена в джинсах, синем свитшоте и синей куртке на велосипеде. В подписи ведущая пишет:

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"Все ограничения последних лет заставили нас еще больше дорожить возможностью путешествовать. Мы с Ильей были в Берлине в конце 2019 года, тогда я подумала, что надо вернуться весной и устроить большую велосипедную прогулку, возвращение заняло немного больше времени :) Берлин прекрасен и осень ему идет. Километры не считала, но на радостях объездила все любимые места, семь часов прилетели незаметно ", - написала ведущая.

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