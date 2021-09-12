Венецианский кинофестиваль: британская актриса в прозрачном платье показала упругие ягодицы с татуировками

Синтия Эриво пришла на кинофестиваль в откровенном наряде и без бюстгальтера.
Красная дорожка церемонии награждения Венецианского кинофестиваля порадовала интересными образами знаменитостей. Не обошлось и без октровенных аутфитов.
Самой провокационной в этот вечер была британская актриса и певица Синтия Эриво. Красотка решила привлечь к себе внимание прозрачным платьем макси с американской проймой и обнаженной спиной. Наряд был украшен разноцветной цветочной вышивкой из бисера и камней.
Под платьем отсутствовал бюстгальтер, но хорошо, что были нюдовые стринги.
Синтия повернулась к камерам задом и продемонстрировала татуировки на спине, руках и ягодицах.
Лук Эриво дополнила босоножками цвета металлик на высокой платформе и шпильках и макияжем с акцентом на пышных нарощенных ресницах. Ее короткие волосы были покрашены в блонд. В ушах у нее были лаконичные серьги, в носе – сережка, а на руке – кольцо с большим бриллиантом.
Ранее одна из гостей Венецианского кинофестиваля блистала на красной дорожке в наряде без белья. Одета она была в роскошное полупрозрачное платье по фигуре интересного кроя с бирюзовым верхом, который имитировал боди-корсет.
Наряд был расшит кружевом и стразами. Девушка повернулась к камерам обнаженной спиной и продемонстрировать свои упругие ягодицы, которые было видно из-под прозрачной юбки.
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