Венецианский кинофестиваль: британская актриса в прозрачном платье показала упругие ягодицы с татуировками

Синтия Эриво пришла на кинофестиваль в откровенном наряде и без бюстгальтера.

Красная дорожка церемонии награждения Венецианского кинофестиваля порадовала интересными образами знаменитостей. Не обошлось и без октровенных аутфитов.

Самой провокационной в этот вечер была британская актриса и певица Синтия Эриво. Красотка решила привлечь к себе внимание прозрачным платьем макси с американской проймой и обнаженной спиной. Наряд был украшен разноцветной цветочной вышивкой из бисера и камней.

Синтия Эриво / Associated Press

Под платьем отсутствовал бюстгальтер, но хорошо, что были нюдовые стринги.

Синтия повернулась к камерам задом и продемонстрировала татуировки на спине, руках и ягодицах.

Синтия Эриво / Associated Press

Лук Эриво дополнила босоножками цвета металлик на высокой платформе и шпильках и макияжем с акцентом на пышных нарощенных ресницах. Ее короткие волосы были покрашены в блонд. В ушах у нее были лаконичные серьги, в носе – сережка, а на руке – кольцо с большим бриллиантом.

Синтия Эриво / Associated Press

Синтия Эриво / Associated Press

Ранее одна из гостей Венецианского кинофестиваля блистала на красной дорожке в наряде без белья. Одета она была в роскошное полупрозрачное платье по фигуре интересного кроя с бирюзовым верхом, который имитировал боди-корсет.

Гостья Венецианского фестиваля / Getty Images

Наряд был расшит кружевом и стразами. Девушка повернулась к камерам обнаженной спиной и продемонстрировать свои упругие ягодицы, которые было видно из-под прозрачной юбки.

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