Венецианский кинофестиваль: итальянская певица в бархатном платье продемонстрировала откровенное декольте

На красной дорожке кинособытия можно увидеть много интересных луков.

Венецианский фестиваль продолжается и мы рассматриваем лучшие образы с красной дорожки. Вчера, 7 сентября, внимание публики привлекла к себе итальянская певица и актриса – 52-летняя Мария Национале. Она пришла на премьеру фильма "Король смеха".

Выглядела Мария роскошно. На ней было бархатное темно-зеленое платье в пол сразу с двумя акцентами: на откровенном пышном декольте и на высоком разрезе.

Мария Национале / Associated Press

Ее талию украшала большая брошка с камнями. Наряд она дополнила замшевыми туфлями в тон.

Волосы Национале аккуратно уложили назад и сделали вечерний макияж. В ушах были изумрудно-бриллиантовые серьги, а на руке - такое же кольцо. Зону декольте звезда решила оставить без украшений, чтобы не отвлекать внимания от бюста.

Мария Национале / Associated Press

Ставку на декольте на красной дорожке Венецианского кинофестиваля сделала и Дакота Джонсон. Перед камерами звезда появилась в прозрачном платье Gucci, которое Модный дом сшил специально для нее. Наряд был полностью расшит серебрянной бахромой из стразов и камнями в виде каплей. Она была без бюстгальтера.

Дакота Джонсон / Associated Press

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