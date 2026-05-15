Венсан Кассель появился на красной дорожке в Каннах с возлюбленной, родившей ему сына
Пара появилась вместе на престижном мероприятии, чтобы презентовать миру фильм, в котором Кассель исполнил одну из ролей.
Влюбленные Нара Баптиста и Венсан Кассель посетили вместе показ фильма Histoires Parallèles («Параллельные истории»), презентация которого состоялась во время 79-го ежегодного Каннского кинофестиваля.
На Лазурном побережье пара предстала в классических ансамблях и позировали в обнимку. Нара выбрала изысканное платье от Модного дома Schiaparelli, которое было выполнено из роскошного черного бархата и декорировано складками по всей длине.
Образ модель дополнила лишь драгоценностями с бриллиантами и лаконичной прической — уложила свою стрижку-пикси в прямые пряди. Кассель же надел черный костюм в сочетании с белой рубашкой и черным галстуком. Актер был роскошным, но это и не удивительно, ведь он всегда умел совмещать дерзкий шарм с вневременной парижской элегантностью.
Напомним, Венсан Кассель официально подтвердил свои отношения с австралийской моделью Нарой Баптистой, опубликовав в Instagram несколько фото с ней в ноябре 2023-го. А в мае 24-го пара посетила вместе Каннский кинофестиваль. В середине января 2025-го у них родился сын. Если для девушки это первенец, то актер — уже отец трех дочерей. Деву и Леони ему родила актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.