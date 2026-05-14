Вера Вонг поделилась редкими фото своих дочерей
Дизайнер опубликовала в Сети снимки из семейного архива.
Известный американский дизайнер Вера Вонг опубликовала в своем Instagram серию фото, приуроченных к Дню матери. На архивных снимках она позировала со своими двумя дочерьми.
76-летняя Вера имеет двух приемных дочерей, которых она удочерила в браке с бизнесменом Артуром Беккером: 35-летнюю Сесилию и 32-летнюю Жозефину. На фото они запечатлены в детстве. «Я и мои девочки», — написала Вонг под публикацией.
А так девушки выглядят сейчас.
Вера Вонг всегда старалась оберегать личную жизнь семьи от лишнего внимания публики, поэтому о ее дочерях известно немного. Тем не менее дизайнер не раз признавалась, что материнство стало для нее важной частью жизни и большим источником вдохновения.
Вонг рассказывала, что часто брала дочерей с собой на работу, сама придумывала для них наряды и даже вручную создавала костюмы для Хэллоуина. По словам дизайнера, именно такие семейные моменты приносили ей особую радость.
Обе дочери получили престижное образование: Сесилия окончила Университет Пенсильвании, а Жозефина — Гарвардский университет. Несмотря на известность матери и ее влияние в мире моды, они предпочли непубличный образ жизни и не стали строить карьеру в фэшн-индустрии.
