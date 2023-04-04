Верхом на гидроцикле: Lizzo в розовом бикини потрясла пышными ягодицами

Рэп-исполнительница наслаждается отдыхом на Багамских островах.
Lizzo показала поклонникам в Instagram, как она проводит свой отпуск на Багамах.
Рэперка опубликовала снимки, на которых она загорает на яхте. Одета она в розовое бикини, розовые мини-шорты и бейсболку с надписью Rich B****h on Vacation.
Lizzo заплела волосы в длинные африканские косички и надела на лицо черные очки.
Затем звезда расслабилась в джакузи на яхте, попивая пиво.
Рэперка также выложила видео, как она в этом же купальнике и спасательном жилете катается на гидроцикле. Lizzo на камеру эффектно потрясла пышными ягодицами.
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