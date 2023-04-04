Верхом на гидроцикле: Lizzo в розовом бикини потрясла пышными ягодицами

Lizzo показала поклонникам в Instagram, как она проводит свой отпуск на Багамах.

Рэперка опубликовала снимки, на которых она загорает на яхте. Одета она в розовое бикини, розовые мини-шорты и бейсболку с надписью Rich B****h on Vacation.

Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Lizzo заплела волосы в длинные африканские косички и надела на лицо черные очки.

Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Затем звезда расслабилась в джакузи на яхте, попивая пиво.

Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Рэперка также выложила видео, как она в этом же купальнике и спасательном жилете катается на гидроцикле. Lizzo на камеру эффектно потрясла пышными ягодицами.

Читайте также: