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Верхом на гидроцикле: Lizzo в розовом бикини потрясла пышными ягодицами

Верхом на гидроцикле: Lizzo в розовом бикини потрясла пышными ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
371
Время на прочтение
1 мин
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Верхом на гидроцикле: Lizzo в розовом бикини потрясла пышными ягодицами

Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Рэп-исполнительница наслаждается отдыхом на Багамских островах.

Lizzo показала поклонникам в Instagram, как она проводит свой отпуск на Багамах.

Рэперка опубликовала снимки, на которых она загорает на яхте. Одета она в розовое бикини, розовые мини-шорты и бейсболку с надписью Rich B****h on Vacation.

Lizzo / © Instagram Lizzo
Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Lizzo заплела волосы в длинные африканские косички и надела на лицо черные очки.

Lizzo / © Instagram Lizzo
Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Затем звезда расслабилась в джакузи на яхте, попивая пиво.

Lizzo / © Instagram Lizzo
Lizzo / Фото: Instagram Lizzo

Рэперка также выложила видео, как она в этом же купальнике и спасательном жилете катается на гидроцикле. Lizzo на камеру эффектно потрясла пышными ягодицами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

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Дата публикации
Просмотры
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