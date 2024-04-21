Верхом на муже: Дэвид Бекхэм вынес жену Викторию из клуба после бурной вечеринки

17 апреля Виктории Бекхэм исполнилось 50 лет и по этому поводу она устроила грандиозную вечеринку в Лондоне, куда позвала друзей, среди которых были, конечно же, все участницы Spice Girls и ее дети: сыновья Бруклин, Ромео и Круз, а также дочь Харпер.

Мероприятие состоялось в Oswald's, а сама виновница торжества появилась на нем в роскошном длинном платье нежно-голубого цвета. У наряда был небольшой шлейф и украшения на бедрах в виде оборок. Дополнила она праздничный лук бриллиантовыми украшениями, туфлями на каблуках и прической с элегантной укладкой.

Однако поскольку еще совсем недавно Виктория ходила на костылях из-за сломаной во время тренировке в зале ноги, муж Дэвид помог супруге не перегружать ногу, когда после праздника они уже шли в машину.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Папарацци сделали фотографии, на которых мужчина несет Викторию верхом на своей спине, но она при этом одета в то самое вечернее платье, белые туфли.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Чтобы не показать фотографам и публике слишком много, женщина накинула на спину пиджак от смокинга мужа.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Читайте также:

Как менялась внешность Виктории Бекхэм (17 фото)