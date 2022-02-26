Верка Сердючка показала оккупантам средний палец

Артистка взбодрила украинцев и призвала помогать украинской армии и терробороне.

Верка Сердючка опубликовала в Instagram фотографию, на которой она со своей сценической мамой демонстрируют средний палец оккупантам.

Верка Сердючка

Артистка взбодрила украинцев, отметив, что нас не побороть. Она также призвала всех помогать украинской армии и терробороне.

"Прочь! Прочь! Прочь! Стоим и не падаем духом! Никогда этому лживому нашествию не побороть нашей правды. Помогайте армии, помогайте терробороне и друг другу!" – написала артистка, добавив хештеги #iamukraine #standwithukraine.