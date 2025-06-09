Вернула дородовую форму: Нара Баптиста сверкнула фигурой в бикини и мини-шортах

Нара Баптиста

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28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста в середине января этого года родила своего первого ребенка, отцом которого является 58-летний актер Венсан Кассель. Мальчика назвали Каэтано.

В своем Instagtram Нара поделилась фото, на котором позировала в черном бюстгальтере от купальника-бикини и джинсовых мини-шортах. Судя по снимку, модель уже пришла в свою дородовую форму.

Нара Баптиста

К слову, Нара и Венсан начали встречаться в 2023 году, вскоре после его расставания с супругой — моделью Тиной Кунаки. О том, где произошло их знакомство, информации нет, но, скорее всего, это случилось в Бразилии, ведь актер очень любит эту страну, у него есть дом в Рио-де-Жанейро и он свободно говорит по-португальски.

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Нара Баптиста и Венсан Кассель

Отметим, если для Баптисты Каэтано — первенец, то Венсан уже отец трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки. Актер утверждает, что сохраняет теплые отношения со всеми своими детьми, хотя и старается защитить их личную жизнь от лишнего внимания со стороны прессы.

Ранее, напомним, Нара Баптиста показала новое фото своего ребенка от Венсана Касселя. Девушка ведет активный образ жизни и часто берет с собой сына на прогулки и в путешествия.