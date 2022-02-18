Вернулась домой после разрыва с Канье: Джулию Фокс сфотографировали в Лос-Анджелесе

С Уэстом актриса встречалась около двух месяцев.
Бывшая девушка репера Канье Уэста - 32-летняя актриса Джулия Фокс - вернулась в Лос-Анджелес. Вчера ее сфотографировали, когда она выходила из машины со своим сыном. Малыш сидел в коляске, пока мама забирала вещи с сидений.
Джулия была одета в кожаный костюм, топ которого был без бретелей. В руке знаменитость держала кожаную черную сумку, а на ее лице были солнцезащитные очки.
Снимком с сыном Джулия поделилась в Instagram.
Напомним, несколько дней назад девушка принимала участие в Неделе моды в Нью-Йорке и открывала показ осенне-зимней коллекции бренда LaQuan Smith.
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