Вернулась из отпуска: Кендалл Дженнер уже запечатлели по пути с тренировки

Кендалл Дженнер уже вернулась к тренировкам после непродолжительных новогодних каникул на горнолыжном курорте в Аспене.

Модель запечатлели по пути на тренировку по пилатесу вчера в Лос-Анджелесе. Кендалл была в спортивном топе и лосинах и в коричневой объемной кожаной куртке, а обута в белые кроссовки. На лице у Дженнер была защитная маска и черные солнцезащитные очки.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

А еще день назад Кендалл публиковала фото и показывала фолловерам, как отдыхала в заснеженных горах, пребывая в коротком отпуске.

Напомним, сестра Кендалл – Кайли Дженнер – с дочерью Сторми также отправилась на отдых в Аспен. Это весьма популярный курорт среди знаменитостей.

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