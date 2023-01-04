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Вернулась из отпуска: Кендалл Дженнер уже запечатлели по пути с тренировки

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
335
Время на прочтение
1 мин
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Вернулась из отпуска: Кендалл Дженнер уже запечатлели по пути с тренировки

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Кендалл Дженнер уже вернулась к тренировкам после непродолжительных новогодних каникул на горнолыжном курорте в Аспене.

Модель запечатлели по пути на тренировку по пилатесу вчера в Лос-Анджелесе. Кендалл была в спортивном топе и лосинах и в коричневой объемной кожаной куртке, а обута в белые кроссовки. На лице у Дженнер была защитная маска и черные солнцезащитные очки.

Кендалл Дженнер / © Getty Images
Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

А еще день назад Кендалл публиковала фото и показывала фолловерам, как отдыхала в заснеженных горах, пребывая в коротком отпуске.

Напомним, сестра Кендалл – Кайли Дженнер – с дочерью Сторми также отправилась на отдых в Аспен. Это весьма популярный курорт среди знаменитостей.

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Дата публикации
Просмотры
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