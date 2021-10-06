Вернулась к любимому образу: Хейли Бибер опять надела носки с биркенштоками

Streetstyle-звезда продемонстрировала трендовый образ.

Жена Джастина Бибера, фотомодель и трендсеттер Хейли Бибер попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда шла к своей машине. 24-летняя девушка, видимо, ходила на тренировку, ведь была одета в лосины и кроп-топ. Также на знаменитости был черный укороченный кожаный бомбер и солнцезащитные очки.

В руке у Хейли было кофе, а под мышкой - коробка с покупкой. Еще она решила надеть любимый лук многих голливудских селебрити - теплые носки со шлепанцами. В случае Хейли это были биркенштоки.

Хейли Бибер / Getty Images

Ранее модель уже неоднократно появлялась в таком луке на публике. Чаще всего она надевает носки и шлепанцы в день тренировки или когда водит сама автомобиль.

Хейли Бибер / Getty Images

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