Вернулась к любимому образу: Кристен Стюарт в джинсах и майке представила фильм "Спенсер" в США

Вернулась к любимому образу: Кристен Стюарт в джинсах и майке представила фильм "Спенсер" в США

Фильм "Спенсер" впервые публика увидела на Венецианском кинофестивале.

Пабло Ларраин и Кристен Стюарт презентовали свою фильм публике и отправились дальше колесить по миру.

4 сентября они присутствовали на показе фильма "Спенсер" на кинофестивале в Теллурайде, в штате Колорадо. Если в Венеции Кристен Стюарт блистала перед публикой в бирюзовом костюме из осенне-зимней коллекции Chanel 2021: наряд состоял из камисоли с белым кружевом, резинкой на талии и черным бантом, а также прямых брюк с кружевом, а также хвасталась длинными и стройными ногами в твидовом ромпере от Chanel, то сейчас предстала совсем в другом образе.

Кристен Стюарт / Associated Press

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На актрисе был белый топ и простые синие джинсы с высокой талией, а сверху топа Кристен набросила рубашку с акцентными черными деталями. Ее образ дополнила массивная цепь на шее, несколько колец на пальцах и взъерошенная прическа.

На сцену фестиваля Стюарт вышла также в максимально комфортном для себя образе: серой короткой футболке и темных брюках с подтяжками. Ее волосы были собраны в пучок, на лице был достаточно естественный макияж, Кристен стояла у микрофона, вероятно, рассказывала публике о фильме "Спенсер", который они презентовали.

Кристен Стюарт и Пабло Ларраин / Getty Images

Стюарт сыграла главную роль - принцессу Диану – в фильме "Спенсер". Это художественный фильм Пабло Ларраина о принцессе Диане. Действие в картине происходит в течение трех дней - на Рождество в начале 1990-х годов, в королевском поместье Сандрингем, в Норфолке. Именно в этот период принцесса Диана решает развестись с мужем, принцем Чарльзом.

Кристен Стюарт и Пабло Ларраин / Getty Images

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