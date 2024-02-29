Вернулась к работе: нидерландская супермодель Даутцен Крус вышла на подиум показа Chloe

После перерыва в работе бывший "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret вернулась на подиум.

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chloe. Шоу ready-to-wear сезона осень-зима 2024-2025 стало дебютным для Чемены Камали - нового креативного директора бренда.

А вот звездой этого показа стала 39-летняя нидерландская супермодель Даутцен Крус, которая его закрывала. Модель вышла на подиум в длинном платье роскошного коричневого оттенка.

Платье было выполнено из полупрозрачной ткани, имело асимметричный подол и высокую горловину. Верхняя шифонового часть являла собой накидку закрывающую руки, а нижняя была длиннее и более прозрачной - из-под нее было видно нижнее белье.

Даутцен Крус / Фото: Associated Press

Дополняли этот образ высокие стильные коричневые сапоги на каблуках и золотое украшение на шее в виде змеи, которая кусает себя зубами за хвост.

Даутцен Крус / Фото: Associated Press

Также в этом шоу приняла участие модель Виттория Черетти, которой приписывают роман с актером Леонардо Ди Каприо. Девушка вышла на подиум в меховой повязке и плаще оливкового оттенка.

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