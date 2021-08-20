Вернулась к тренировкам и прогулкам: актриса Люси Хейл попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе

Вернулась к тренировкам и прогулкам: актриса Люси Хейл попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе

Она по-прежнему не изменяет любимому спортивному стилю.

32-летняя актриса Люси Хейл, сыгравшая в сериалах "Кэти Кин" и "Милые обманщицы", некоторое время не появлялась на публике и своих ежедневных тренировках. Но вот вчера ее подловили в городе на прогулке.

Люси была одета в свою традиционную прогулочную одежду: черные лосины, укороченный оверсайз-свитер, а через плечо у нее висела необычная сумка-ведро с символом инь и ян. На глазах у актрисы были надеты солнцезащитные очки Ray-Ban, а вот из обуви она выбрала в этот раз не кроссовки, а светлые биркенштоки.

Когда актрису сфотографировали, она уже возвращалась к своей машине, поэтому в руке держала ключи и бутылку воды, которую всегда берет с собой на тренировку.

Люси Хейл / Getty Images

Ранее звезда появлялась на улицах Лос-Анджелеса в синей футболке и кедах. Тогда девушку подловили, когда она вышла купить себе ланч.

Люси Хейл / Getty Images

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