Вернулась к тренировкам: Кендалл Дженнер запечатлели папарацци

Праздники заканчиваются и звезды возвращаются в обычный ритм жизни и спортивных тренировок.

Папарацци снова вооружились камерами и подстерегают знаменитостей около фитнес-центров в Лос-Анджелесе. Вчера, 4 января, модель Кендалл Дженнер запечатлели по пути на пилатес.

Знаменитость была одета в короткую меховую кофту, черные лосины, носки и обута в черных шльопанцы. Кендалл надела черную повязку на голову, очки от солнца и взяла с собой вместительную сумку, которая висела на плече.

Кендалл Дженнер / Getty Images

Напомним, на днях мы показывали вам тренировку Евы Лонгории. Она вернулась в спортзал после праздников и охотно показала фолловерам, какие упражнения делает для упругости ягодиц.

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