- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 205
- Время на прочтение
- 1 мин
Вернулась на красную дорожку после родов: Марго Робби появилась на премьере фильма
Актриса вернулась в форму и к работе.
Звезда фильма «Барби» Марго Робби, которая недавно родила своего первого ребенка, вышла на фотоколл в Лос-Анджелесе. Актриса в компании своего коллеги Колин Фаррелла появилась в отеле Four Seasons Hotel Los Angeles. Мероприятие было посвящено фильму «Большое смелое прекрасное путешествие», в котором Марго и Колин вместе сыграли.
Актриса выглядела роскошно и стильно в маленьком черном платье от Stella McCartney из коллекции Resort 2026. Это был наряд без рукавов, с корсетом и глубоким декольте. Образ Марго дополнила босоножками с множеством ремешков, лаконичным макияжем и прической.
Помомо этого появления на мероприятии Марго также однажды заметили папарцци. В начале августа она с подругой сходила на вечеринку по случаю дня рождения актрисы Кары Делевинь. Она тогда сочетала белый топ и черные брюки с сумкой от Alaia и черными мюлями.