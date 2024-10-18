Вернулась на обложки глянца: эффектная Адриана Лима снялась для Vogue

43-летняя бразильская супермодель Адриана Лима на днях приняла участие в камбек-шоу Victoria's Secret. Ее возвращения как легендарного "ангела" на подиум ждали все поклонники популярного бренда белья. Это было первое шоу с 2018 года, на котором снова на подиуме появились и другие знаменитые модели: Алессандра Амбросио, Кэндис Свэйнпоул, Бехати Принслу, Даутцен Крус, Жозефин Скривер и др. Девушки снова расправили свои "ангельские" крылья, облачившись в сексуальные бельевые комплекты.

Адриана Лима на показе Victoria's Secret / Фото: Associated Press

Как оказалось, Адриана приготовила еще один сюрприз. Она стала главной звездой нового выпуска испанской редакции Vogue. На обложке глянца модель позировала в черном корсетном платье Dior, хвастаясь своими бицепсами. Ее волосы были туго собраны в пучок, а на лице не было макияжа.

Лима примерила и другие образы, среди которых белое корсетное платье с вырезом на груди и супероверсайз-бомбер.

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В интервью журналу Адриана рассказала о своей модельной карьере, детях и том, как восстанавливалась после родов.

"После третьих родов я много тренировался, потом занималась силовыми упражнениями и кардио. А еще я люблю инфракрасные сауны, стараюсь ходить три раза в неделю. Если я занимаюсь спортом, то это для себя, потому что это делает меня счастливой. К тому же в моей семье невероятная генетика. Моей бабушке по материнской линии уже исполнилось 105 лет", - поделилась модель.

"Я думаю, что модельная индустрия движется в сторону инклюзивности и разнообразия. И я рада, потому что всех женщин надо чествовать", - высказалась Лима об изменениях в Victoria's Secret.

Напомним, ранее Адриана Лима посетила вечеринку после грандиозного камбек-шоу Victoria's Secret. Модель надела на мероприятие черное бархатное мини-платье на одно плечо. У наряда была также оригинальная бретелька, а вот дополнила она свой лук черными капроновыми колготками, слингбэками и золотым клатчем-коробкой.

Адриана Лима / Фото: Getty Images

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