Вернулась на подиум: Белла Хадид приняла участие в Неделе моды в Париже

Американская модель Белла Хадид не выходила на подиум с 2022 года. Связано ее отстранение от моделинга было с обострением болезни Лайма. Однако за это время девушка запустила собственный бренд парфюмерии и даже познакомилась с новым бойфрендом, которого иногда показывает поклонникам.

На Неделе моды в Париже Белла приняла участие в показе коллекции весна-лето 2025 Модного дома Saint-Laurent и вышла на подиум в двубортном маскулинном костюме в стиле 80-х годов.

Ее образ дополнила белая рубашка, галстук и очки в черной оправе.

Коллекция Saint Laurent весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

После показа модель подловили папарацци, когда она выходила из отеля. Хадид была одета с ног до головы в вещи от Saint Laurent. Она сочетала рубашку с декольте, полосатые брюки и кожаную стильную куртку. На плече у нее висела черная кожаная сумка.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Одним из последних появлений на подиуме Хадид было шоу бренда Miu Miu в 2022 году.

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