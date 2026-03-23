Вернулась в кино: Камерон Диас попала под прицел папарацци на съемках нового фильма

Камерон Диас / © Getty Images

53-летнюю актрису, которая вернулась в кино в прошлом году после десятилетнего перерыва в карьере, запечатлели на съемках фильма «Подделка» в центре Бруклина в Нью-Йорке. Диас играет в фильме роль стендаперши, которая заключает сделку с британцем-трудоголиком, который работает в элитном отеле Нью-Йорка и нуждается в жене «для вида».

Их фиктивный брак начинается как чисто деловая договоренность, но в итоге перерастает в неожиданный роман. Партнером по фильму Камерон станет актер Стивен Мерчант.

Камерон Диас / © Getty Images

Камерон Диас не впервые фотографируют на съемках в Нью-Йорке. В этот раз актриса появилась в кадре в длинном черном пуховике и с объемным шарфом на шее и обута в кроссовки. Ее волосы завязаны в высокий небрежный пучок, а в руках рюкзак.

Также Диас запечатлели в другом образе — леопардовом пальто, черных обтягивающих брюках и ботильйонах на каблуках. Она бежит в кадре, явно куда-то очень опаздывая.

Камерон Диас / © Getty Images

Напомним, в прошлом году с участием Камерон Диас на Netflix вышел фильм «Снова в действии», где актриса снялась вместе с актером Джейми Фоксом.