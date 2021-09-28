Вернулась к съемкам: Сару Джессику Паркер заметили за работой в Нью-Йорке

Вернулась к съемкам: Сару Джессику Паркер заметили за работой в Нью-Йорке

В Нью-Йорке возобновились съемки сериала And Just Like That..., который станет продолжением сериала "Секс в большом городе".

На некоторое время съемки были приостановлены из-за смерти одного из актеров - Уилли Гарсона, исполнявшего роль Стэнфорда Блэтча – лучшего друга героини Сары Джессики Паркер.

Associated Press

Сама актриса после трагических известий опубликовала эмоциональный пост в память о друге и коллеге.

Вчера Сара Джессика опять появилась на улицах Нью-Йорка, чтобы сняться в новом эпизоде сериала. Образ актрисы был, как всегда, очень ярким и запоминающимся.

В частности, актриса появилась в двух образах. Первый состоял из серого пальто, шляпы с широкими полями, которые она дополнила полосатой юбкой, серой кофтой и коричневой кожаной сумкой. Украшением образа стали сатиновые мюли бордового цвета от Malone Souliers.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Второй образ Сары Джессики состоял из платья-рубашки оверсайз, которое она надела с поясом, фиолетовых колготок-сетки и сверкающих туфель от Saint-Laurent. Волосы актрисы были собраны в высокий хвост.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

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Съемки сериала And Just Like That... (7 фото)

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