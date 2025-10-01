- Дата публикации
Вернулась в строй, несмотря на болезнь: Белла Хадид вышла на подиум в Париже
Модель приняла участие в Неделе моды в Париже.
Американская модель Белла Хадид страдает от болезни Лайма и недавно ее мама — Иоланда Хадид — опубликовала в соцсетях серию фотографий, на которых показала, как ее дочь проходит лечение. На фото Белла была в больничной койке под капельницами и принимала много разных препаратов.
Уже спустя две недели после публикации поста Белла прибыла в Париж. Модель заметили папарацци, когда она шла по улице. Хадид была в отличном настроении и одета в куртку от Chloe.
Затем девушка вышла на подиум. Белла приняла участие в показе бренда Saint Laurent, во время которого креативный директор Энтони Ваккарелло, презентовал публике коллекцию на сезон весна-лето 2026.
Хадид продемонстрировала наряд желтого цвета — платье с объемными плечами и поясом, которое носила в сочетании с массивными серьгами, очками и остроносыми туфлями.