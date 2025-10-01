ТСН в социальных сетях

Вернулась в строй, несмотря на болезнь: Белла Хадид вышла на подиум в Париже

Модель приняла участие в Неделе моды в Париже.

Белла Хадид

Белла Хадид / © Associated Press

Американская модель Белла Хадид страдает от болезни Лайма и недавно ее мама — Иоланда Хадид — опубликовала в соцсетях серию фотографий, на которых показала, как ее дочь проходит лечение. На фото Белла была в больничной койке под капельницами и принимала много разных препаратов.

Белла Хадид и ее мама / © Иоланда Хадид Instagram

Белла Хадид и ее мама / © Иоланда Хадид Instagram

Белла Хадид в больнице / © Иоланда Хадид Instagram

Белла Хадид в больнице / © Иоланда Хадид Instagram

Уже спустя две недели после публикации поста Белла прибыла в Париж. Модель заметили папарацци, когда она шла по улице. Хадид была в отличном настроении и одета в куртку от Chloe.

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Затем девушка вышла на подиум. Белла приняла участие в показе бренда Saint Laurent, во время которого креативный директор Энтони Ваккарелло, презентовал публике коллекцию на сезон весна-лето 2026.

Хадид продемонстрировала наряд желтого цвета — платье с объемными плечами и поясом, которое носила в сочетании с массивными серьгами, очками и остроносыми туфлями.

Белла Хадид на подиуме во время показа Saint Laurent / © Associated Press

Белла Хадид на подиуме во время показа Saint Laurent / © Associated Press

