Вернулась в Victoria's Secret: Адриана Лима на презентации парфюма в Нью-Йорке

Бразильянка Адриана Лима вновь сотрудничает с брендом Victoria's Secret. Она посетила вечеринку в Нью-Йорке, организованную в честь перезапуска аромата Victoria's Secret Heavenly в отеле Bowery.

41-летняя экс-"ангел" Victoria's Secret, которая сотрудничала с брендом с1999 по 2018 год и вновь вернулась к этому, рекламируя парфюм, приехала на мероприятие в элегантном белом брючном костюме. Под блейзером был черный топ с глубоким вырезом и шнуровкой. Обута Лима была в черные кожаные туфли на каблуках, а в руке держала маленькую черную сумку на золотой ручке.

Адриана Лима / Фото: Getty Images

Модели сделала мейкап в нюдовых оттенках, и она распустила и слегка уложила волнами свои длинные черные волосы.

В начале этого месяца бренд нижнего белья сообщил в социальных сетях о перезапуске духов и поделился роликом с закулисными кадрами с Адрианой Лимой, которая стала лицом рекламной кампании.

Адриана Лима не скрывает восторга от того, что снова сотрудничает с бельевым брендом, который сделал из нее звезду. "Желание сбылось - это неземная мечта снова быть вместе", - говорила модель.

В рекламном ролике в Instagram Лима сказала: "Я вернулась. Если бы у меня было последнее желание в жизни, это было бы быть с Victoria’s Secret. И я здесь".

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