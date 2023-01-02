Весь год за 40 секунд: Дженнифер Энистон показала забавный ролик фолловерам

Не для всех 2022-й был сложным годом. Актриса Дженнифер Энистон решила поделиться с подписчиками роликом и показала, какой для нее выдался прошлый год.

Дженнифер буквально собрала все самые значимые события для себя в 2022 году в одном видео, которым и поделилась с фолловерами в Instagram.

"Спасибо 2022.

2023….готово, поехали

Всех с Новым годом!" - подписала видео актриса.

В видео Джен показала много кадров из своей повседневной жизни, а также своих собак и моменты со съемочной площадки с Адамом Сэндлером, когда они снимались в фильме "Загадочное убийство – 2", съемки проходили в Европе. Энистон даже говорила, что ей было сложно сниматься в комедии, находясь при этом в нескольких сотнях километров от Украины, где идет война. А также вспомнила свой отличный летний отпуск, показав пляжные кадры.

Как встречала Новый год, Дженнифер Энистон своим поклонникам, к сожалению, не рассказала.

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