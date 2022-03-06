Весь мир за Украину: модель и актриса Хофит Голан с подругами пришли на шоу Elie Saab в нарядах в цветах украинского флага

Модель, актриса и телеведущая, родившаяся в Израиле – Хофит Голан – выразила свою поддержку Украине.
Она посетила показ женской коллекции Elie Saab осень-зима 2022-2023 в рамках Недели моды в Париже и появилась перед камерами фотографов в аутфите в цветах украинского флага.
36-летняя звезда была одета в желтое макси-платье с пайетками и синий блейзер, а в руках держала металлический клатч.
Хофит продемонстрировала свою поддержку Украине вместе со своими подругами Патрицией Контрерас и Майей Малнар, все три женщины были одеты в цвета украинского флага.
Вы спросите, как это поможет Украине сейчас во время войны? Скорее всего, морально, покажет, что весь мир сегодня поддерживает нас!
Ранее мы писали, что шведский актер Август Витгенштейн вышел на дорожку в футболке с портретом президента Зеленского.
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