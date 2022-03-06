Хофит Голан с подругами Патрицией Контрерас и Майей Малнар / Getty Images

Весь мир за Украину: модель и актриса Хофит Голан с подругами пришли на шоу Elie Saab в нарядах в цветах украинского флага

Весь мир за Украину: модель и актриса Хофит Голан с подругами пришли на шоу Elie Saab в нарядах в цветах украинского флага

Модель, актриса и телеведущая, родившаяся в Израиле – Хофит Голан – выразила свою поддержку Украине.

Она посетила показ женской коллекции Elie Saab осень-зима 2022-2023 в рамках Недели моды в Париже и появилась перед камерами фотографов в аутфите в цветах украинского флага.

36-летняя звезда была одета в желтое макси-платье с пайетками и синий блейзер, а в руках держала металлический клатч.

Хофит Голан / Getty Images

Хофит продемонстрировала свою поддержку Украине вместе со своими подругами Патрицией Контрерас и Майей Малнар, все три женщины были одеты в цвета украинского флага.

Вы спросите, как это поможет Украине сейчас во время войны? Скорее всего, морально, покажет, что весь мир сегодня поддерживает нас!

Хофит Голан с подругами Патрицией Контрерас и Майей Малнар / Getty Images

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