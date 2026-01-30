Вещи, которые сделают ваш образ изысканным зимой: Андре Тан назвал пять основных позиций

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

«Зимой мы все хотим одного — выглядеть дорого и быть не как все в пуховике. Но дело не в бюджете, а в базе. Стиль это не много вещей — стиль — это правильные вещи», — говорит дизайнер. Поэтому он назвал пять вещей, которые делают образ статусным.

Пальто или пуховик

Дешевый крой вещи заметен сразу, поэтому выбирайте четкую форму, простую линию плеча и нейтральные цвета: серый, черный, темно-синий бежевый.

Свитер

Качественный вязаный свитер из шерсти или кашемира сделает ваш образ очень дорогим и спокойным. Такая вещь придаст вашему луку той самой «тихой роскоши» о которой все говорят.

Обувь

Выбирайте не тренд, а качество. Лучше выбрать одну пару с хорошей подошвой и из натуральной кожи, чем очень много из худших материалов. Плохая обувь портит даже самое лучшее и дорогое пальто. Также всегда обращайте внимание на фурнитуру — она должна быть качественной и не звенеть при ходьбе.

Брюки или джинсы

Это основа вашего гардероба. У вещи ткань должна быть плотной и сделана в классических оттенках.

Аксессуары

Это шарф, шапка, перчатки из кашемира, которые делают образ завершенным. Выбирайте песочный, кремовый, серый, шоколадный оттенки — это всегда выглядит красиво и дорого.