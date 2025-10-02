Веселится в Париже: Кара Делевинь забавно потрясла грудью на камеру

Кара Делевинь / © Associated Press

Реклама

Модель и актриса Кара Делевинь посетила показ женской коллекции Stella McCartney, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Она появилась на шоу в оригинальных брюках, которые сочетали в себе кожу, деним, шнуровку и ковбойскую эстетику. Также британка дополнила лук майкой с надписью Come together, несколькими украшениями и массивной обувью.

Кара Делевинь / © Getty Images

Во время мероприятия также состоялась небольшая фотосессия, во время которой Кара позировала журналистам и фотографам, а потом решила пошутить и забавно потрясла грудью на камеру. Это ее саму заставило улыбнуться.

Кара Делевинь / © Getty Images

Это мероприятие Делевинь посетила после того, как побывала на показе бренда Balmain.

Реклама