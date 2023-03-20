Весело провела время: Ким Кардашьян с сестрой-моделью и сыном сходила на футбол в Париже

Многодетная мать решила провести время с сыном-футбольным фанатом, поэтому прилетела в Европу.

Американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян неожиданно посетила футбольный матч в Париже. Знаменитость появилась на стадионе "Парк дэ Пранс", где ее заметили в VIP-ложе с младшей сестрой Кендалл и 7-летним сыном Сейнтом, который оказался ярым поклонником футбола.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

На стадионе Ким появилась в черном кэтсьюте от своего бренда одежды SKIMS, который сочетала со стильным кожаным плащом от бренда Prada, который из-за оверсайз-фасона придавал фигуре и без того похудевшей Кардашьян еще большей миниатюрности.

Волосы Ким распустила, сделала любимый нюдовый макияж с нежно-розовыми румянами и короткий маникюр.

Папарацци также сделали несколько фото, как многодетная мама нежно обнимала сына и целовала.

Ким Кардашьян с сыном / Фото: Getty Images

Также она помогла Сейнту открыть конфету, причем сделала это зубами.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Кейндалл же отдала предпочтение огромной теплой шубе и кепке. Макияж модели был очень похожим на макияж сестры Ким.

Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Напомним, у Ким и ее экс-мужа рэпера Канье Уэста четверо детей: дочь Норт, сын Сейнт, дочь Чикаго, сын Псалм.

Читайте также: