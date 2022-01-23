Веселые и беззаботные: Кристен Стюарт вместе с друзьями отдыхает в Диснейленде

Со Стюарт отдыхает и ее возлюбленная – сценаристка Дилан Мейер, о помолвке с которой Кристен недавно рассказала публично.

Вместе с Дилан и бывшей девушкой Кары Делевинь - Эшли Бенсон – они весело провели время в Диснейленде. Снимком в Instagram поделилась Эшли. Все кто попал в кадр были одеты в одинаковые синие свитера с принтом тай-дай. "Семейные поездки в Дисней", - так Бенсон подписала кадр.

Кристен Стюарт и Дилан Мейер / Getty Images

Впереди у Кристен Стюарт напряженный сезон различных церемоний. И хотя в связи с пандемией все еще могут быть внесены какие-то изменения, Кристен все равно решила немного подготовиться накануне насыщенного рабочего графика.

В конце 2021 года публика увидела Кристен Стюарт в фильме "Спенсер" в роли принцессы Уэльской Дианы, режиссером фильма стал Пабло Ларраин. Ранее актриса уже посетила церемонию Gotham Awards 2021, проведенную Институтом кино и медиа "Готэм", которая прошла в Нью-Йорке. Эту премию вручают независимым фильмам, на создание которых было потрачено небольшую сумму денег. Стюарт удостоилась награды Performer Tribute за роль принцессы Дианы.

Пабло Ларраин и Кристен Стюарт / Associated Press

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