С глубоким декольте и голой спиной: Рози Хантингтон-Уайтли надела интересное платье на открытие бутика

Вчера вечером у Рози Хантингтон-Уайтли был еще один светский выход. Британка запустила свой магазин косметического бренда Rose Inc в Ковент-Гарден в Лондоне.

На мероприятие 35-летняя манекенщица и основательница бренда Rose Inc приехала в белом обтягивающем платье с глубоким вырезом на декольте и открытой спиной. Обута Хантингтон-Уайтли была в черные остроносые босоножки на каблуках.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Свой очаровательный образ Рози дополнила бриллиантовыми серьгами-висюльками, несколькими золотыми кольцами и браслетами, волосы расчесала по пробору и собрала в низкий пучок, а макияж на лице выполнила в теплых бежевых оттенках косметическими средствами своего бренда.

Также в этот день мы видели Рози в другом эффектном образе - черном блейзере, который она надела поверх черного мини-платья с прозрачной юбкой от Prada, и туфлях на каблуках тоже от Prada за 1007 долларов.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

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