Вход фанатам воспрещен: у дома Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе" установят стальные ворота

После выхода в 1998 году в эфир "Секса в большом городе", в Нью-Йорке появилась новая достопримечательность - дом на Манхэттене, где по сюжету жила героиня сериала. Поклонники сериала постоянно столпатворится возле ступенек, фотографируются, а местные экскурсоводы водят туристов специально посмотреть это здание.

Дом Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images

Спустя 27 лет владелица этого особняка - Барбара Лорбер - устала от внимания. Она обратилась с просьбой к властям, пишет The New York Post.

Женщина владеет особняком на Манхэттене с 1978 года. Она "десятилетиями надеялась", что люди перестанут приходить к дому, но даже цепь с табличкой "Вход воспрещен" не останавливала фанатов сериала.

По словам Лорбер, она согласилась на съемки сериала в особняке только потому, что ей было жаль специалиста по подбору локаций, который мог потерять работу из-за ее отказа.

"Мой дом теперь стал мировым туристическим направлением. Шоу идет бесконечное количество раз на 34 языках, увеличивая и без того огромную базу поклонников моего дома со всех уголков США и мира", - подчеркнула владелица.

Женщина просит установить у дома двойные ворота из стали и чугуна высотой около одного метра. Лорбер считает, что только так можно добиться спокойной жизни для арендаторов квартир в этом доме.

Дом Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images

Комиссия по сохранению достопримечательностей Нью-Йорка одобрила просьбу женщины по установке ворот у особняка.

Напомним, что дом на Перри-стрит в Гринвич-Виллидж использовался для съемок сериал не полностью. Съемки проходили только на крыльце во время работы на экстерьерными сценами, остальные съмки в квартире Кэрри Брэдшоу проходили в павильонах.

Сара Джессика Паркер на съемках сериала "И просто так..."

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