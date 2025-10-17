ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
155
3 мин

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: рассматриваем самые красивые образы с легендарного показа

Показ известного бельевого бренда Victoria’s Secret вновь покорил Нью-Йорк. Шоу было зрелищным и сочетало в себе гламур, блеск, красоту и инклюзивность.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Victoria's Secret Fashion Show 2025

Victoria's Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

В этот раз показ проводился под креативным руководством Адама Селмана и был задуман, как путешествие от утра до вечера, поскольку наряды на подиуме были показаны от пастельного белья и шелка до роскошных творений из черного бархата с кристаллами.

На подиуме появились такие легенды бренда как Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Даутцен Крус и сестры Хадид, а рядом с ними блистали звезды нового поколения, такие как Алекс Консани, Энджел Риз и Барби Феррейра, а также несколько непо-бейби: Лила Мосс, Айрис Лоу и Амелия Грэй.

Адриана Лима на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Также вернулись и культовые крылья, которые отличают показы Victoria’s Secret от других модных шоу. У каждой девушки были свои крылья и все они были уникального дизайна из перьев, лент, пластика или металла. Некоторые также из конструкций были вовсе не крыльями, а фантазийными декоративными элементами, например, цветами или ракушками.

Жасмин Тукс на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

На сцене в тот вечер выступили Мисси Эллиотт, Karol G, Мэдисон Бир и K-pop-группа TWICE.

Предлагаем посмотреть на то как это было более подробнее.

Бехати Принслу на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Лю Вэнь на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Алекс Консани на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Анджелина Кендалл на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Даутцен Крус на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Эшли Грэм на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Палома Эльсессер на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Имаан Хаммам на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Стелла Максвелл на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Абени Ньял на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Девин Гарсиа на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Алекс Консани на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Палома Эльсессер на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Сяо Вэнь Цзюй на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Энджел Ри на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Имаан Хаммам на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Барбара Палвин на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Джоан Смоллс на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Юми Ну на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Лили Олдридж на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Энджел Риз на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Алессандра Амбросио на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Эмили Ратажковски на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Алессандра Амбросио на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Джиджи Хадид на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Джиджи Хадид на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Адриана Лима на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Адриана Лима на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Амелия Грэй на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Амелия Грэй на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Getty Images

Амелия Грэй на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Getty Images

Кэндис Свэйнпоул на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Кэндис Свэйнпоул на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Эбби Чемпион на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Getty Images

Эбби Чемпион на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Белла Хадид на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Белла Хадид на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Айрис Лоу на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Лила Мосс на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Эшлин Эриксон на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Джоси Макоски на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

Барби Феррейра на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

