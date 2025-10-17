Victoria’s Secret Fashion Show 2025: рассматриваем самые красивые образы с легендарного показа

Victoria's Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
В этот раз показ проводился под креативным руководством Адама Селмана и был задуман, как путешествие от утра до вечера, поскольку наряды на подиуме были показаны от пастельного белья и шелка до роскошных творений из черного бархата с кристаллами.
На подиуме появились такие легенды бренда как Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Даутцен Крус и сестры Хадид, а рядом с ними блистали звезды нового поколения, такие как Алекс Консани, Энджел Риз и Барби Феррейра, а также несколько
непо-бейби: Лила Мосс, Айрис Лоу и Амелия Грэй.
Адриана Лима на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Также вернулись и культовые крылья, которые отличают показы Victoria’s Secret от других модных шоу. У каждой девушки были свои крылья и все они были уникального дизайна из перьев, лент, пластика или металла. Некоторые также из конструкций были вовсе не крыльями, а фантазийными декоративными элементами, например, цветами или ракушками.
Жасмин Тукс на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
На сцене в тот вечер выступили Мисси Эллиотт, Karol G, Мэдисон Бир и K-pop-группа TWICE.
Предлагаем посмотреть на то как это было более подробнее.
Бехати Принслу на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Лю Вэнь на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Алекс Консани на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Анджелина Кендалл на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Даутцен Крус на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Эшли Грэм на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Палома Эльсессер на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Имаан Хаммам на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Стелла Максвелл на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Абени Ньял на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Девин Гарсиа на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Алекс Консани на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Палома Эльсессер на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Сяо Вэнь Цзюй на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Энджел Ри на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Имаан Хаммам на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Барбара Палвин на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Джоан Смоллс на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Юми Ну на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Лили Олдридж на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Энджел Риз на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Алессандра Амбросио на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Эмили Ратажковски на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Алессандра Амбросио на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Джиджи Хадид на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Джиджи Хадид на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Адриана Лима на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Адриана Лима на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Амелия Грэй на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Амелия Грэй на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Getty Images
Амелия Грэй на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Getty Images
Кэндис Свэйнпоул на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Кэндис Свэйнпоул на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Эбби Чемпион на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Getty Images
Эбби Чемпион на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Белла Хадид на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Белла Хадид на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Айрис Лоу на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Лила Мосс на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Эшлин Эриксон на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Джоси Макоски на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press
Барби Феррейра на Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press