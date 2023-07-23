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Видео из Италии: Ирина Федишин в розовой рубашке позировала у Колизея

Видео из Италии: Ирина Федишин в розовой рубашке позировала у Колизея

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
7016
Время на прочтение
1 мин
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Видео из Италии: Ирина Федишин в розовой рубашке позировала у Колизея

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Певица в ярком образе пригласила поклонников на свои концерты за границей.

Ирина Федишин опубликовала в Instagram селфи-видео из Италии. На нем певица предстала на фоне достопримечательности древнеримской архитектуры и визитки Рима – амфитеатра Колизей.

Ирина кружилась, улыбалась на камеру и подпевала под свой сингл "Там де ти". Одета артистка была в розовую рубашку и белый топ. Волосы она уложила в локоны и надела на лицо стильные солнцезащитные очки. В руке звезда держала белый веер.

В подписи к видео Федишин проанонсировала свои концерты:

"19.08 Brno
20,08 Pardubice
24.08 Plzen
25.08 Praha (concert)
26.08 Praha (veсеrе)
27.08 Ostrava".

Напомним, Ирина Федишин показала милое фото со своим младшим сыном Олегом.

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Дата публикации
Просмотры
7016
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