Видео из Италии: Ирина Федишин в розовой рубашке позировала у Колизея

Певица в ярком образе пригласила поклонников на свои концерты за границей.
Ирина Федишин опубликовала в Instagram селфи-видео из Италии. На нем певица предстала на фоне достопримечательности древнеримской архитектуры и визитки Рима – амфитеатра Колизей.
Ирина кружилась, улыбалась на камеру и подпевала под свой сингл "Там де ти". Одета артистка была в розовую рубашку и белый топ. Волосы она уложила в локоны и надела на лицо стильные солнцезащитные очки. В руке звезда держала белый веер.
В подписи к видео Федишин проанонсировала свои концерты:
"19.08 Brno
20,08 Pardubice
24.08 Plzen
25.08 Praha (concert)
26.08 Praha (veсеrе)
27.08 Ostrava".
Напомним, Ирина Федишин показала милое фото со своим младшим сыном Олегом.
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