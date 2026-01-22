ТСН в социальных сетях

Виктория Бекхэм 2016-м и 2026-м: сравниваем фото с разницей в десять лет

Сегодня мы вспоминаем, как выглядела Виктория Бекхэм десять лет назад в 2016 году, ведь тренд в соцсетях «2026 — это новый 2016», продолжает набирать обороты.

Виктория Бекхэм в 2016 и в 2026 году

Виктория Бекхэм в 2016 и в 2026 году / © Associated Press

Сейчас британскому дизайнеру и жене Дэвида Бекхэма — Виктории — 51 год, а в 2016-м ей был 41.

На этом снимке Виктория запечатлена во время показа своей коллекции весна-лето 2017 на Неделе моды в Нью-Йорке в сентябре 2016 года. У нее тогда была короткая стрижка.

Виктория Бекхэм в 2016 году / © Associated Press

Виктория Бекхэм в 2016 году / © Associated Press

А в мае того же года Виктория блистала на красной дорожке на показе фильма «Cafe Society» и посетила церемонию открытия 69-го Международного кинофестиваля в Каннах, на юге Франции. На ней был корсетный черный топ с белой окантовкой и черные брюки с высокой талией, а также обувь на платформе.

Виктория Бекхэм в 2016 году / © Associated Press

Виктория Бекхэм в 2016 году / © Associated Press

Виктория Бекхэм в 2016 году / © Associated Press

Виктория Бекхэм в 2016 году / © Associated Press

В ассиметричном клетчатом костюме и туфлях-лодочках на шпильке Виктория появилась на красной дорожке благотворительного гала-вечера, организованного фондом amfAR (Фонд исследований СПИДа) в Гонконге, в марте 2016 года.

Виктория Бекхэм в 2016 году / © Associated Press

Виктория Бекхэм в 2016 году / © Associated Press

Виктория Бекхэм в 2016 году / © Associated Press

Виктория Бекхэм в 2016 году / © Associated Press

А это фото сделано в конце 2025-го, когда Виктория Бекхэм прибыла на премьеру телесериала «Виктория Бекхэм» в Лондоне со своим мужем Дэвидом и детьми.

Виктория Бекхэм в 2025 году / © Associated Press

Виктория Бекхэм в 2025 году / © Associated Press

Ранее, напомним, мы вспоминали, как выглядела десять лет назад невестка Виктории – Никола Пельтц, с которой они в ссоре.

