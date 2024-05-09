Виктория Бекхэм дебютировала на Met Gala как модельер: как выглядит созданное ею "голое" платье

Британка Виктория Бекхэм дебютировала на благотворительном мероприятии Met Gala как модельер. Виктория и мастера ее ателье создали наряд для 29-летней звезды сериала "Бриджертоны" Фиби Дайневор.

Фиби Дайневор / Фото: Associated Press

Виктория придумала для Фиби нежно-розовое платье из прозрачной ткани, которое украшали кружевные цветы. Эти сотни элементов были полностью вышиты вручную на винтажном тюле и кружеве, а затем вырезаны мастерами.

Романтическое платье Дайневор - это первый полностью изготовленный по индивидуальному заказу наряд на Met Gala: полупрозрачное изделие, которое, по словам бренда, "одновременно хрупкое и нежное".

Фиби Дайневор / Фото: Associated Press

Сама Фиби сказала, что "Это похоже на что-то из сказки". Платье было трендового голого дизайна - эта стилистика характерна для многих нарядов от Виктории Бекхэм. Юбка была асимметричной и имела шлейф.

Также открытой била и спина, а плечи украшал бант. Чтобы показать красоту изделия, Фиби собрала волосы в высокую прическу. Макияж у девушки был нежный и романтичный, как и ее платье. Завершали образ бриллиантовые украшения, особое внимание среди которых привлекло кольцо на безымянном пальце. Похоже, что девушка помолвлена.

Фиби Дайневор / Фото: Associated Press

Как происходило создание наряда бренд детально показал в Instagram.

Читайте также: