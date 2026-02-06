Виктория Бекхэм и другие участницы Spice Girls исполнили свой хит под аккомпанемент ее сына Круза

Виктория Бекхэм / © Associated Press

51-летняя Виктория Бекхэм — не только успешный дизайнер, но и бывшая участница британской группы Spice Girls, которая существовала с 1994-го по 2001-й. 20-летний Круз Бекхэм — сын Виктории и Дэвида Бекхэм, а также начинающий музыкант — поделился в своем Instagram видео, в котором его мама и другие участницы группы исполнили свой хит Viva Forever.

Виктория, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон и Джери Халлиуэлл красиво пели под аккомпанемент парня. «Думаю, я нашел подходящие варианты для начала… Как думаете, у них есть потенциал? Позже будет что-то интересное. Следите за обновлениями!» — шутливо подписал видео Круз.

«Люблю вас всех!» — написала в комментариях Виктория.

Отметим, Круз — младший сын Бекхэмов, помимо него Виктория и Дэвид воспитывают еще двух сыновей — Ромео и Бруклина, и дочь Харпер. Он строит свою музыкальную карьеру и уже выпустил два дебютных сингла. В интервью Виктория не раз говорила, что гордится музыкальными успехами сына.

Круз Бекхэм со своей девушкой / © Associated Press

Сейчас к семье Бекхэмов приковано очень много внимания. Все дело в признаниях старшего сына Виктории и Дэвида — Бруклина, который решил впервые сделать заявление и рассказать, почему он прекратил общаться с родителями. По его словам, конфликт назревал в течение длительного времени и был вызван рядом событий и ссор между его семьей и его женой Николой Пельтц.