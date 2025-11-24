- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 505
- Время на прочтение
- 2 мин
Виктория Бекхэм нарядила елку к Рождеству и рассмешила реакцией мужа на это
В семье Бекхэмов уже начали готовиться к новогодним и рождественским праздникам.
51-летняя Виктория Бекхэм — дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls — поделилась в Instagram забавным видео, которое рассмешило ее фолловеров. Все дело в том, что, пока ее муж Дэвид был в командировке, она решила нарядить к предстоящим праздникам елку и сделать ему таким образом сюрприз. Она показала большое количество коробок с игрушками и гирляндами и похвасталась результатом «до и после».
Однако, когда Дэвид вернулся и увидел наряженное дерево, он не поверил, что Виктория справилась с ним сама.
В видео слышно, как он приоткрывает дверь и говорит: «Будь честной!» — что является отсылкой к ситуации из документального сериала Beckham, которая стала мемом. В фильме дизайнер рассказывала о своей семье и о том, что она вышла из рабочего класса, и хотела подчеркнуть, что ее воспитали в обычной, небогатой обстановке. В этом момент, услышав ее слова, в комнату заглянул Дэвид и перебил ее: «Будь честна! Скажи, на какой машине тебя возили в школу». На что она, немного смущаясь, ответила: «На Роллс-Ройсе». Сцена получилась комичной.
В комментариях под видео Виктория призналась, что ей все же помогали эльфы. Поклонники пары остались в восторге от чувства юмора супругов.
Ранее, напомним, Виктория Бекхэм поздравила младшую сестру с днем рождения и показала их совместные фото.