Виктория Бекхэм нашла способ борьбы с долгами и показала милое фото с мужем

Виктория Бекхэм поделилась с подписчиками фото, на котором запечатлена во время отдыха с любимым мужем Дэвидом.

Пара продолжает наслаждаться летними каникулами за неделю до начала нового осеннего сезона. Недавно был обнародован финансовый отчет Виктории Бекхэм и выяснилось, что ее компания в крупных долгах. В связи с этим стало известно, что компания Victoria Beckham запускает линию одежды больших размеров, чтобы хоть как-то держаться на плаву и расширить свои возможности для заработка.

Но, как говорится, работа работой, а отдыхать тоже надо. Родители четверых детей, которые вместе уже более двадцати лет, продемонстрировали, как наслаждаются последними летними днями.

На фото, которым Викки поделилась в Instagram, она запечатлена в объятиях мужа, они отдыхают на роскошной яхте. Виктория держит мужа за руку, и они вместе позируют на камеру.

"Счастливое воскресенье! Поцелуи @davidbeckham", - подписала фото дизайнер.

На этой неделе, после визита в Майами, Бекхэмы с детьми отправились в Канаду, чтобы заняться пешим туризмом и водными видами спорта.

Ранее супруги с детьми и их друзьями провели отпуск в Хорватии и Италии.

Дэвид и Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Не отдыхал с семьей только старший сын Бруклин и его жена Никола Пельтц, которая, напомним, недавно озвучила причину вражды со свекровью – Викторией Бекхэм.

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