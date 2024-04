Виктория Бекхэм наслаждается семейным отдыхом на яхте в Майами

Дизайнер опубликовала в своем блоге в Instagram несколько снимков и показала, как звездное семейство наслаждается отпуском на яхте.

На одном из снимков запечатлена практически вся семья, кроме среднего сына пары Ромео. На фото Виктория, Дэвид, Бруклин с женой Николой, Харпер Бекхэм и Круз.

"Счастливой Пасхи! Мы любим и скучаем по тебе @romeobeckham!! Поцелуи от Бекхэмов и Пельтц Бекхэмов", - подписала снимки Виктория.

Также миссис Бекхэм показала, как вечером в обнимку с мужем катается на яхте под песню Dolly Parton & Kenny Rogers "Islands In the Stream" и добавила, что это видео для них сняла любимая невестка Никола Пельтц.

Ранее Виктория постила забавный ролик и с Николой. Это было еще в преддверии Пасхи. Они зажгли под старый хит Spice Girls "Say You’ll Be There".

