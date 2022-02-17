Виктория Бекхэм опубликовала особенное фото с мужем Дэвидом

Виктория и Дэвид Бекхэм вместе уже почти 24 года.

Недавно на День влюбленных дизайнер публиковала в своем Instagram архивное фото, на котором запечатлена вместе с мужем Дэвидом. Фото было сделано в 1998 году в Нью-Йорке, когда пара еще не состоялась в браке, но уже была в отношениях.

"1998 год в Нью-Йорке! И все еще мой Валентин спустя 24 года ❤️, фото сделано в день, когда мы узнали, что я беременна @brooklynbeckham! Я люблю тебя @davidbeckham ❤️", - написала Виктория.

Снимок потрясающий, и такая романтичная история. А между тем старший сын пары Бруклин, о котором в посте пишет Виктория, и сам уже собирается жениться.

Виктория Бекхэм с мужем Дэвидом и маленьким сыном Бруклином / Getty Images

В этот День Валентина он сделал сюрприз своей невесте Николе Пельтц, который девушка охотно показала в сториз. Весной пара планирует сыграть свадьбу.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Instagram Николы Пельтц

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