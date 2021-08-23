Виктория Бекхэм опубликовала пляжное фото своей дочери Харпер

Виктория Бекхэм опубликовала в Instagram фотографию своей дочери Харпер.

На снимке 10-летняя Харпер Севен запечатлена на фоне моря, стоя на песке на пляже. Она одета в короткие лаймового цвета шорты с бахромой и зеленую футболку с принтом. Запечатлена Харпер полубоком, длинные волосы девочки зачесаны назад, а на запястье у нее несколько браслетов. Девочка улыбается.

"Счастливое воскресенье! Поцелуи от Harper Seven ☀️", - подписала кадр ее мама Виктория.

Харпер Бекхэм / Instagram Виктории Бекхэм

Снимки с Харпер чаще публикует Дэвид Бекхэм. Он обожает всех своих детей, но Харпер особенно, ведь она его долгожданная дочь. Чета Бекхэм, напомним, растит троих сыновей Бруклина, Ромео и Круза.

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