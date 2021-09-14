Виктория Бекхэм подчеркнула маленькую грудь бельевым платьем

Прошли те времена, когда экс-певица и дизайнер носила силиконовые импланты в груди. Сейчас супруга Дэвида Бекхэма выступает за максимальную естественность.

В Instagram Stories Викки показала фото, на котором демонстрирует новые цвета из палетки помад из своей бьюти-линии Victoria Beckham Beauty, которую впервые дизайнер представила публике в 2019 году.

Кроме новых оттенков помад поклонники Бекхэм обратили внимание и на ее образ. Маленькое бельевое платье подчеркивало скромные формы Виктории, на шее у звезды была тонкая золотая цепочка, а на лице - легкий макияж.

Виктория Бекхэм / Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм часто носит наряды без нижнего белья, особенно летом. Во время отдыха Викки даже показывала подписчикам фото, на которых была запечатлена в черном бикини. А пляжные фото, знаете ли, большая редкость для блога миссис Бекхэм.

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер / Instagram Виктории Бекхэм

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