Виктория Бекхэм поддержала украинских женщин и детей

Известный британский дизайнер присоединился к звездам со всего мира, которые сейчас поддерживают Украину.

Виктория Бекхэм – основательница одноименного бренда Victoria Beckham – в своем Instagram сделала публикацию, посвященную украинским женщинам и детям.

"В этот Международный женский день я хотела бы воспользоваться возможностью поддержать женщин и детей, которые сейчас больше всего нуждаются в нашей поддержке, тех, кто пострадал от разрушительной войны в Украине. Сегодня в своих сториз я рассказываю об организациях, которые оказывают жизненно важную помощь и поддержку пострадавшим", - написала Викки.

Напомним, ранее муж Виктории – Дэвид Бекхэм – привлек к помощи украинцам свой благотворительный фонд.

"Матери вынуждены бежать вместе с детьми. Семьи разорваны. За ночь детей забрали из кроватей и превратили в беженцев. 7,5 млн детей сейчас в группе риска", - написал бывший футболист.

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