Виктория Бекхэм поделилась редкими фото со своими родными сестрой и братом

Виктория Бекхэм

51-летняя Виктория Бекхэм — дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls — опубликовала в своем Instagram фото, на котором она запечатлена с членами своей семьи.

Викки позирует в белой футболке, джинсах и бомбере. Рядом с ней находятся ее родные брат и сестра: Кристиан и Луиза, которой в ноябре прошлого года исполнилось 49 лет.

Виктория Бекхэм с сестрой и братом

Особое внимание пользователей привлекло сходство Виктории и Луизы. Поклонники не раз отмечали, что сестры выглядят почти как близнецы — у них схожие черты лица, мимика и даже стиль. Несмотря на то, что они не двойняшки, в Сети их часто именно так и называют.

Что касается брата Кристиана, он предпочитает держаться вдали от внимания прессы и не ведет публичный образ жизни. Именно поэтому совместные фотографии с ним появляются крайне редко и вызывают дополнительный интерес у поклонников.

