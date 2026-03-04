Виктория Бекхэм поделилась трогательными детскими снимками с сыном Бруклином

Виктория Бекхэм и Бруклин / © Getty Images

Спустя полтора месяца после того, как Бруклин публично отрекся от связи со своей семьей, его мама Виктория опубликовала фотографии сына в своем блоге в Instagram и поздравила его с днем роджения.

На одном из снимком Викки, ее муж Дэвид Бекхэм и их первенец Бруклин запечатлены в бассейне.

Виктория и Дэвид Бекхэм с сыном Бруклином / © Instagram Виктории Бекхэм

«С днем ​​рождения, Бруклин, мы тебя очень любим», а затем выложила фотографию, на которой она кружит маленького сына на руках, и они оба смеются, добавив в подписи к снимку несколько красных сердец.

Виктория Бекхэм с сыном Бруклином / © Instagram Виктории Бекхэм

Отец Бруклина — Дэвид — также поделился детским фото Бруклина и отметил свою жену Викторию в посте, использовав детское прозвище для своего сына, Бастер, написав: «Сегодня 27. С днем ​​рождения, Баст! Мы тебя любим! x».

Дэвид Бекхэм с сыном Бруклином / © Instagram Дэвида Бекхэма

Отметим, сейчас Бруклин проживает в Соединенных Штатах со своей женой, актрисой Николой Пельтц, и недавно в своем скандальном заявлении в Instagram, парень изложил свое желание дистанцироваться от семьи.

Бруклин Бекхэм / © Associated Press

В январе, обращаясь к своим подписчикам в социальных сетях, он заявил, что его родители пытались разрушить его брак и всегда ставили публичный имидж выше семейных отношений. После этого женщины со всего мира писали слова поддержки Виктории Бекхэм, понимая, что она чувствует, как мать. Очевидно, Виктория не сдается и надеется, что их отношения с Бруклином рано или поздно наладятся.