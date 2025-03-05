Виктория Бекхэм показала архивные фото с мужем и сыном, сделанные 25 лет назад

4 марта 1999 года в Лондоне у Виктории и Дэвида Бекхэма родился их первый сын Бруклин. В честь его 26-го дня рождения дизайнер опубликовала в своем Instagram серию фото, на которых она и ее муж запечатлены с сыном в его раннем детстве.

instagram.com/victoriabeckham

Поклонников очаровал снимок, на котором юный Дэвид держит своего новорожденного сына на руках.

instagram.com/victoriabeckham

На двух снимках Виктория с сыном и мужем запечатлены на отдыхе – на яхте и у бассейна.

instagram.com/victoriabeckham

instagram.com/victoriabeckham

На других – Бруклин уже более взрослый, ему примерно 2 года.

instagram.com/victoriabeckham

instagram.com/victoriabeckham

instagram.com/victoriabeckham

Отметим, Бруклин Бекхэм с ранних лет проявлял интерес к различным видам деятельности. Он пробовал себя как модель, появляясь на страницах глянца и участвуя в промокампаниях известных брендов, увлекался фотографией и даже начинал обучение в Школе дизайна Парсонс, но не завершил его. В 2021 году он решил попробовать себя в кулинарии, а в 20024-м представил свой бренд соусов Cloud23: название – отсылка к номеру "23", под которым выступал его отец Дэвид в футбольных клубах. Соусы представлены в стеклянных бутылках, а их цена составляет 15 фунтов стерлингов за единицу.

instagram.com/victoriabeckham

Ранее, напомним, стильные Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц появились на модном показе в похожих луках. Пара побывала на показе Burberry во время Недели моды в Лондоне. Парень надел костюм от Burberry и черные кеды, а его жена была в таких же широких брюках, как у него, и в короткой кожаной куртке, а под мышкой держала кожаный клатч.

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